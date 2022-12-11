«Золотой Граммофон 2022»: Успенская получила особую награду, а Анна Asti засветила прелести фигуры в смелом платье

И декабрь начался с громкого события. В Москве состоялась премия «Золотой граммофон» на огромной «ВТБ Арене». В этом году ведущими церемонии стали Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина. Знаменитая актриса сияла в золотистом платье макси с пайетками. Она выгодно подчеркнула свои роскошные формы. А Вадим весь вечер шутил.
Одной из первых выступила Полина Гагарина. Она получила заветную статуэтку за трек «Вчера». Певица в боди позировала с наградой. Она снова восхитила публику своей точеной фигурой и сильным вокалом. Появился на мероприятии и Николай Басков. Он уже не скрывает, что переживает проблемы со здоровьем, но заверил, что идет на поправку.
Полина Гагарина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Дима Билан предстал в черном костюме. Он словно подбирал наряд в одной гамме с Люсей Чеботиной, которая тоже не пропустила концерт. Они стали вместе позировать на ковровой дорожке. В этот вечер в черном был и Владимир Пресняков. Он пришел не один, а с сыном Артемием и женой Натальей Подольской.
Дима Билан и Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Одним из самых ярких среди гостей оказался Митя Фомин. Он щегольнул в белом костюме и шляпе. Его лук был украшен необычным декором.
«Я одет в российский бренд. Это Ростов», – поделился артист, передает корреспондент Teleprogramma.pro.
Он также поведал, что Новый год будет праздновать на сцене. При этом Митя не стал исключать, что передумает и останется дома.
Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Выступили для публики также Анна Семенович, которая сменила два образа, и певица Слава, облачившаяся в белоснежное платье. Получили свои награды также: Ирина Дубцова за трек «Гештальты», группа Dabro за хит «Услышит весь район», Мот за песню «Август – это ты». Пришла на церемонию даже беременная Ханна.
Мот. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многих сразила певица Анна Asti. Она на красной дорожке предстала в черном платье с откровенным декольте. Артистка оголила свои прелести и даже засветила пупок. Она получила много слов восхищения. На концерте певице вручили награду за ее суперхит «По барам».
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Анна Asti. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Одной из самых элегантных многие посчитали Ларису Долину. Она в черном платье с бахромой выгодно скрыла изъяны фигуры. А Сергей Лазарев выбрал драматический лук. Его жакет с алым узором сочетался с брюками в таком же стиле.
«Самым знаковым событием для меня была премьера моего шоу. С ним я объехал 22 города», – признался артист.
Сергей Лазарев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Специальную награду «Легенда русской музыки» получила Любовь Успенская. Вместе с Еленой Север она подарила зрителям композицию «Россия», во время исполнения которой на сцене появились традиционные русские узоры.
Примечательно, что после выступления Успенская поделилась радостью. Она готовится получить российское гражданство, о чем мечтала много лет. Напомним, что певица родилась в Киеве, а также несколько лет прожила в США.
Елена Север и Любовь Успенская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также специальный приз был вручен Диме Билану – впервые в истории «Золотого Граммофона» он стал обладателем уникальной зеленой статуэтки.
В качестве особых гостей на Церемонии выступили Николай Носков, Стас Пьеха, Ivan и Игорь Романов. Они исполнили эмоциональную и глубокую песню «Не вставай на колени», которая вызвала в зале настоящие овации.
«Новый год буду отмечать на сцене», – признался Пьеха.
А вот на вопрос о том, где он хранит свои наряды, артист ответил неоднозначно.
«Одну половину в шкафчике, а вторую половину у мамы в подвале», – пошутил певец.
Стас Пьеха. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Прямую трансляцию Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» смогли увидеть зрители на сайте «Русского Радио», в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте, а также – на улицах более, чем 10 крупнейших городов, на медиафасадах. Больше 20 артистов выступили на сцене для любимой публики.
Екатерина Скулкина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro