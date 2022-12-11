«Золотой Граммофон 2022»: Успенская получила особую награду, а Анна Asti засветила прелести фигуры в смелом платье

Одним из самых ярких среди гостей оказался Митя Фомин. Он щегольнул в белом костюме и шляпе. Его лук был украшен необычным декором.

«Я одет в российский бренд. Это Ростов», – поделился артист, передает корреспондент Teleprogramma.pro.

Он также поведал, что Новый год будет праздновать на сцене. При этом Митя не стал исключать, что передумает и останется дома.