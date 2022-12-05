Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин станут ведущими «Золотого Граммофона»

Екатерина Скулкина

Екатерина Скулкина. Фото: пресс-служба «Русского радио»

10 декабря в «ВТБ Арене» состоится главное музыкальное событие года — XXVI Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон-2022».

Декабрь это время подведения итогов. Каждый год именно в это время проводится Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». 10 декабря это событие пройдет в «ВТБ Арене». Там соберутся самые популярные артисты. И уже раскрыта главная интрига – кто будет ведущими вечера.

За годы существования Премии «Золотой Граммофон» ведущими церемонии были самые яркие звёзды шоу-бизнеса и шоумены. Так в 2021 году это были Иван Ургант и Гарик Мартиросян. А в 2022 году места ведущих займут Екатерина Скулкина и  Вадим Галыгин.

«Я впервые выйду на сцену Церемонии «Золотой Граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей», – отметил Галыгин.

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Зрители насладятся остроумным дуэтом и смогут приятно провести вечер. К слову, все билеты на премию уже проданы. 10 декабря состоится главное событие уходящего года.

А те, кто не успел занять место в «ВТБ Арене», смогут увидеть Церемонию в прямой трансляции на официальном сайте «Русского Радио», а также в социальных сетях радиостанции. 

Вадим Галыгин. Фото: пресс-служба «Русского радио»

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