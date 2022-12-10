Артемий копия своего папы: Подольская в короткой юбке-колоколе появилась на публике с Пресняковым и сыном

Примечательно, что 10 декабря в Москве состоялся «Золотой граммофон». На мероприятии снова собрались самые популярные исполнители. Наталья Подольская для такого случая облачилась в необычный наряд с топом-бандо и юбкой-колоколом. Она подчеркнула тонкую талию и длинные ноги, позируя на красной дорожке.

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