Артемий копия своего папы: Подольская в короткой юбке-колоколе появилась на публике с Пресняковым и сыном

Наталья Подольская является известной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые песни и следит за семейным очагом. Артистка уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Примечательно, что у них подрастают сыновья: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Однако порой появляются слухи о размолвке супругов.
Примечательно, что 10 декабря в Москве состоялся «Золотой граммофон». На мероприятии снова собрались самые популярные исполнители. Наталья Подольская для такого случая облачилась в необычный наряд с топом-бандо и юбкой-колоколом. Она подчеркнула тонкую талию и длинные ноги, позируя на красной дорожке.
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Но она пришла не одна. Пресняков выступил в этот вечер со своим семилетним сыном. Более того, он оделся в одинаковые наряды с Артемием. Звездная семья позировала на публике с наградой, которую получила в этот вечер.
Многие в очередной раз умилились тому, как наследник пары похож на своего папу. Мальчик занимается танцами и уже не в первый раз выступает перед зрителями. Другие отметили, что у Натальи в 40 лет модельная фигура.
«Мы смеемся. Это наше секретное оружие в семье», – поделилась пара, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro