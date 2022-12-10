«Сбылась моя мечта»: Любовь Успенская получит российское гражданство

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На красной дорожке Успенская позировала в черном платье в пол. Лаконичный наряд дополнили бриллиантовое колье в виде змеи. Свои волосы певица заплела в русскую косу. Она была с нюдовым макияжем. Во время беседы с журналистами, звезда поделилась своей радостью.

«Сбылась моя мечта! Получу российское гражданство», – заявила звезда.

Любовь Залмановна вспомнила, как родилась в Киеве, а потом поехала в США, где в итоге прожила несколько лет.

«Уехала туда с несколькими долларами в кармане», – поделилась певица, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

Однако теперь она счастлива, что работает и живет в России. Публика тепло ее принимает на концертах.