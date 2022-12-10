«Сбылась моя мечта»: Любовь Успенская получит российское гражданство

Любовь Успенская является одной из самых известных певиц. Она получала премию «Шансон года». Еще недавно у нее были напряженные отношения с дочкой Татьяной Плаксиной. Но им удалось насладить отношения. Теперь артистка часто выступает вместе с наследницей. Однако 10 декабря она появилась на премии «Золотой граммофон»
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На красной дорожке Успенская позировала в черном платье в пол. Лаконичный наряд дополнили бриллиантовое колье в виде змеи. Свои волосы певица заплела в русскую косу. Она была с нюдовым макияжем. Во время беседы с журналистами, звезда поделилась своей радостью.
«Сбылась моя мечта! Получу российское гражданство», – заявила звезда.
Любовь Залмановна вспомнила, как родилась в Киеве, а потом поехала в США, где в итоге прожила несколько лет.
«Уехала туда с несколькими долларами в кармане», – поделилась певица, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Однако теперь она счастлива, что работает и живет в России. Публика тепло ее принимает на концертах.
Любовь Успенская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro