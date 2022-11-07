«Деньги будут сыпаться на меня дождем»: Успенская преобразила дочь и намерена на ней обогатиться

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Global Look Press

Любовь Успенская считает, что ее наследница может стать популярной на эстраде.

Времена, когда Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина ходили по ток-шоу и говорили друг про друга немыслимые вещи, — остались в прошлом.

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Сейчас наследница известной шансонье стала примерной дочкой и во всем следует рекомендациям своей матери. Из эпатажной художницы она неожиданно превратилась в ухоженную даму, заметно преобразившись под влиянием матери. Что она сделала с собой — тайна, но в Татьяна выглядит совсем иначе, чем раньше.

Любовь Успенская не скрывает, что собирается зарабатывать на своей наследнице как на певице и уже потратила на нее немалые средства в качестве продюсера.

«Я в нее вложила большие деньги и не боюсь об этом говорить. Такой у нее образ красивой, холеной девушки с прекрасными данными и образованием. Мне не жалко было финансов. Знаю, что получу больше. Деньги будут сыпаться на меня дождем», — заявила Успенская.

Что ж, Татьяну Плаксину уже видели на площадках в Дубае.

А может, и правда получится, как считаете?

Источник: YouTube-канал «Современное здоровье»

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