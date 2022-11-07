«Деньги будут сыпаться на меня дождем»: Успенская преобразила дочь и намерена на ней обогатиться

Времена, когда Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина ходили по ток-шоу и говорили друг про друга немыслимые вещи, — остались в прошлом.
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Сейчас наследница известной шансонье стала примерной дочкой и во всем следует рекомендациям своей матери. Из эпатажной художницы она неожиданно превратилась в ухоженную даму, заметно преобразившись под влиянием матери. Что она сделала с собой — тайна, но в Татьяна выглядит совсем иначе, чем раньше.
Любовь Успенская не скрывает, что собирается зарабатывать на своей наследнице как на певице и уже потратила на нее немалые средства в качестве продюсера.
«Я в нее вложила большие деньги и не боюсь об этом говорить. Такой у нее образ красивой, холеной девушки с прекрасными данными и образованием. Мне не жалко было финансов. Знаю, что получу больше. Деньги будут сыпаться на меня дождем», — заявила Успенская.
Что ж, Татьяну Плаксину уже видели на площадках в Дубае.
А может, и правда получится, как считаете?
Источник: YouTube-канал «Современное здоровье»