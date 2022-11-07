«Деньги будут сыпаться на меня дождем»: Успенская преобразила дочь и намерена на ней обогатиться

Времена, когда Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина ходили по ток-шоу и говорили друг про друга немыслимые вещи, — остались в прошлом.

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Сейчас наследница известной шансонье стала примерной дочкой и во всем следует рекомендациям своей матери. Из эпатажной художницы она неожиданно превратилась в ухоженную даму, заметно преобразившись под влиянием матери. Что она сделала с собой — тайна, но в Татьяна выглядит совсем иначе, чем раньше.