«Кайфую от жизни!»: Любовь Успенская высказалась о вредных привычках

Не секрет, что многие звезды шоу-бизнеса не в силах побороть свои пристрастия, вредные привычки и зависимости. Но есть и такие, кто сумел справиться с самим собой. Среди знаменитостей, которые могут похвастать силой воли, - Любовь Успенская.

- Любовь Залмановна, случалось ли вам давать себе слово отказаться от каких-то вредных привычек? И смогли ли вы сдержать это обещание?

- Если я даю себе слово – я всегда его сдерживаю. Я отказалась от алкоголя. И уже четыре года не позволяю себе даже глотка сухого вина. Ни на праздники, ни в будни. Я научилась получать удовольствие от жизни без алкоголя.