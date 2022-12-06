«Кайфую от жизни!»: Любовь Успенская высказалась о вредных привычках

Не секрет, что многие звезды шоу-бизнеса не в силах побороть свои пристрастия, вредные привычки и зависимости. Но есть и такие, кто сумел справиться с самим собой. Среди знаменитостей, которые могут похвастать силой воли, - Любовь Успенская.
- Любовь Залмановна, случалось ли вам давать себе слово отказаться от каких-то вредных привычек? И смогли ли вы сдержать это обещание?
- Если я даю себе слово – я всегда его сдерживаю. Я отказалась от алкоголя. И уже четыре года не позволяю себе даже глотка сухого вина. Ни на праздники, ни в будни. Я научилась получать удовольствие от жизни без алкоголя.
- Это было сложно – прийти к такому результату и поддерживать его?
- Нет! Абсолютно несложно. Я поняла, что я себя чувствую прекрасно, и настроение у меня прекрасное. Большинство людей выпивают для того, чтобы поднять настроение, или используют алкоголь как допинг. А я настолько кайфую от жизни, что мне допинг не нужен. Я и без него всегда в хорошем настроении, и энергии у меня предостаточно!
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Не так давно исполнительница шансона признавалась, что отказ от спиртного поначалу мешал ей до конца раскрыться на концертах перед зрителями. Похоже, что и с этой трудностью артистка успешно справилась.