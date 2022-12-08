«Мы все живем вместе»: бывшая свекровь вмешалась в разборки Асмус и Харламова, заступившись за сына

Сначала она предъявила Гарику, что он не только ей не оставил дом, но и не стал делиться деньгами, хотя у них растет общая дочка Анастасия. Юморист не стал молчать и пояснил, что они живут вместе, каждый на своей половине дома.

Харламов даже заверил, что полностью обеспечивает бывшую жену. И тут Кристина снова обрушилась с тирадой, что живет с ним только из-за угроз с его стороны. Она также заверила, что его «полное обеспечение» ограничивается лишь оплатой коммуналки.

На этом конфликт не завершился. В него вступила бывшая свекровь актрисы, Наталья Игоревна. Оказалось, что она живет с ними под одной крышей.

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