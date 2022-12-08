«Мы все живем вместе»: бывшая свекровь вмешалась в разборки Асмус и Харламова, заступившись за сына

Гарик Харламов продолжает быть ведущим Comedy Club. Он иногда вспоминает про бывшую жену, когда шутит о разводе. И его новая зарисовка о том, как ему стало плохо и в итоге дверь в туалет была «обоссанна и облевана». По словам юмориста, этот «обоссанный» дом достался Кристине Асмус. Актриса решила ответить на шутку бывшего мужа — и разгорелся скандал.
Сначала она предъявила Гарику, что он не только ей не оставил дом, но и не стал делиться деньгами, хотя у них растет общая дочка Анастасия. Юморист не стал молчать и пояснил, что они живут вместе, каждый на своей половине дома.
Харламов даже заверил, что полностью обеспечивает бывшую жену. И тут Кристина снова обрушилась с тирадой, что живет с ним только из-за угроз с его стороны. Она также заверила, что его «полное обеспечение» ограничивается лишь оплатой коммуналки.
На этом конфликт не завершился. В него вступила бывшая свекровь актрисы, Наталья Игоревна. Оказалось, что она живет с ними под одной крышей.
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«Кристина, впервые за 10 лет позволяю себе коммент в отношении тебя, но тут уж предел наступил! Вернее — беспредел! Как-то вдруг возникли мысли на предложенную тобой тему «овладеть чувством такта и честность». Хорошо, что ты задумываешься над истинным значением слова «честность», а вот касаемо такта...
Может, проще было обсудить данные моменты дома, не на весь мир?! Да! Да! В том прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей (кстати, у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой — ремарка для подписчиков)!» — высказалась мама Харламова.