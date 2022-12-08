«Ты угрозами запретил нам съезжать»: Асмус обвинила Харламова в клевете и рассказала, как они живут втроем в одном доме

Кристина Асмус известна своими смелыми ролями в кино. Она два года назад рассталась с Гариком Харламовым. Их развод стал таким неожиданным, что многие думали, что это шутка. Но вот уже два года актриса строит отношения с новым возлюбленным. При этом с экс-мужем она общается и даже 1 сентября с ним вместе отвела дочку Анастасию в школу.
Примечательно, что 8 декабря Асмус неожиданно решила выяснить отношения с бывшим мужем. Ее задели слова Гарика, который в своем шоу вспомнил, как «обоссал» и «облевал» дверь в туалете. Он пошутил, что этот дом достался его экс-избраннице. Кристина заявила, что никакой дом он ей не оставил и даже оставил ее с дочкой без копейки.
Харламов сразу ей ответил. Он признался, что они живут втроем, каждый на своей половине, а также, что Асмус живет на его полном обеспечении, поэтому ей не стоит обвинять его в унижении.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
И тут Асмус не смогла промолчать. Она подчеркнула, что не хочет в этом участвовать, так как тогда бы уже дала интервью.
«Да, мы живем втроем все это время! Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей. Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение, мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала пополам тебе, мне предъявить нечего», — заявила актриса.