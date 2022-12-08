«Ты угрозами запретил нам съезжать»: Асмус обвинила Харламова в клевете и рассказала, как они живут втроем в одном доме

Примечательно, что 8 декабря Асмус неожиданно решила выяснить отношения с бывшим мужем. Ее задели слова Гарика, который в своем шоу вспомнил, как «обоссал» и «облевал» дверь в туалете. Он пошутил, что этот дом достался его экс-избраннице. Кристина заявила, что никакой дом он ей не оставил и даже оставил ее с дочкой без копейки.

Харламов сразу ей ответил. Он признался, что они живут втроем, каждый на своей половине, а также, что Асмус живет на его полном обеспечении, поэтому ей не стоит обвинять его в унижении.

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