«И вот как теперь на сцену выходить?»: Асмус показала, как подросшая дочка Харламова копирует поведение мамы

Кристина Асмус является известной актрисой. Она прославилась благодаря сериалу «Интерны». Артистка была в браке с Гариком Харламовым. Она подарила ему дочку Анастасию. Однако супруги развелись несколько лет назад. Юморист отдал бывшей жене дом. Им удалось остаться в дружеских отношениях.
В последнее время Асмус все чаще делится кадрами с подросшей наследницей. Девочка растет копией папы, как подмечают пользователи Сети. Актриса порой делится кадрами, на которых наследница балуется. Она любит шутить. На этот раз Анастасия неожиданно решила спародировать маму. Она стала зловеще смеяться.
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«По многочисленным просьбам (на самом деле нет) решила выложить это видео еще и в ленту. Но судя по реакции в сторис, оно невероятно всем зашло!
Сидим, значит, после школы с дочкой в кафе. Я делаю репосты отзывов зрителей спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». И Настя обратила внимание на сторис, где моя сошедшая с ума героиня смеется в конце. Решила сделать свою версию! И вот как теперь на сцену выходить? Я же ж не сыграю так», — поделилась Асмус.
Поклонники снова отметили, что девочка очень похожа на папу. Они отметили, что у нее актерский талант.