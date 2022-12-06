«И вот как теперь на сцену выходить?»: Асмус показала, как подросшая дочка Харламова копирует поведение мамы

В последнее время Асмус все чаще делится кадрами с подросшей наследницей. Девочка растет копией папы, как подмечают пользователи Сети. Актриса порой делится кадрами, на которых наследница балуется. Она любит шутить. На этот раз Анастасия неожиданно решила спародировать маму. Она стала зловеще смеяться.

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