Самбурская в просвечивающем платье засветила грудь во всей красе: свои «кнопочки» не прикрыла

В последнее время Настасья зачастую делится кадрами из спортзала. Она хвастается рельефной фигурой. При этом актриса любит выглядеть женственно, поэтому в ее гардеробе много соблазнительных образов.

На этот раз Самбурская решила примерить силуэтное платье в пол со стразами. Однако наряд из тонкой ткани оказался просвечивающимся. Актриса стала позировать на камеру, оголив свои прелести. Она засветила грудь во всей красе.

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