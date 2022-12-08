Самбурская в просвечивающем платье засветила грудь во всей красе: свои «кнопочки» не прикрыла

Настасья Самбурская является известной актрисой. Она снималась со многими именитыми мужчинами. Ей также довелось петь на сцене. И пока она не смогла исполнить лишь одну мечту — найти достойного мужа. Примечательно, что актриса не только богатая, но и обладает квартирой в Москве. В свои 35 лет звезда держит себя в форме.
В последнее время Настасья зачастую делится кадрами из спортзала. Она хвастается рельефной фигурой. При этом актриса любит выглядеть женственно, поэтому в ее гардеробе много соблазнительных образов.
На этот раз Самбурская решила примерить силуэтное платье в пол со стразами. Однако наряд из тонкой ткани оказался просвечивающимся. Актриса стала позировать на камеру, оголив свои прелести. Она засветила грудь во всей красе.
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Настасья призналась, что хочет в этом наряде встретить Новый год. Поклонники лишились дара речи. Многие отметили, что артистка выглядит соблазнительно.
«Ох, какая вы красотка», «Фигура загляденье», «Какая милашка», «Вам можно даже в белье встречать Новый год», «Изумительно выглядите», — прокомментировали кадры подписчики.