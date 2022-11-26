Самбурская поманила крепкими «мячиками» в развратном платье с декольте до пупка: видео

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Актриса примерила смелый наряд.

В повседневной жизни звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская выбирает удобные комплекты оверсайз, однако для выходов в свет наряжается в соблазнительные платья.  

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В новом ролике 35-летняя актриса продемонстрировала очередной пикантный образ. Она надела ультракороткое черное платье, туго обтягивающее ее стройную фигуру с пышными бедрами. 

Изюминкой наряда стало открытое декольте с провокационным лифом и вырезом, доходящим до самой талии, а также лакированные ботфорты на шпильках.

«Не уверена, что решусь когда-нибудь так выйти из дома», — призналась Настасья, покрутившись в провокационном образе у зеркала.

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