Самбурская поманила крепкими «мячиками» в развратном платье с декольте до пупка: видео

В повседневной жизни звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская выбирает удобные комплекты оверсайз, однако для выходов в свет наряжается в соблазнительные платья.
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В новом ролике 35-летняя актриса продемонстрировала очередной пикантный образ. Она надела ультракороткое черное платье, туго обтягивающее ее стройную фигуру с пышными бедрами.
Изюминкой наряда стало открытое декольте с провокационным лифом и вырезом, доходящим до самой талии, а также лакированные ботфорты на шпильках.
«Не уверена, что решусь когда-нибудь так выйти из дома», — призналась Настасья, покрутившись в провокационном образе у зеркала.