«Вы в себе, люди?»: Агата Муцениеце оправдалась за послание бывшему

Однако поклонники считают, что свадьба актера задела чувства Агаты, которая пока не нашла новую любовь. Она предпочитает не говорить о личной жизни. Артистка порой хвастается женственными нарядами, показывает, как выросли дети Тимофея и Мия. А 7 декабря актриса пела под песню, когда ехала в машине. Она пришла в восторг от трека «Мои годы».

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