«Вы в себе, люди?»: Агата Муцениеце оправдалась за послание бывшему

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась, когда получила роль в сериале «Закрытая школа». Тогда актриса встретила Павла Прилучного, с которым поженилась. Однако их брак завершился в 2020 году. После этого артистка предпочла посвятить еще больше времени работе. А вот Прилучный недавно женился на Зепюр Брутян.
Однако поклонники считают, что свадьба актера задела чувства Агаты, которая пока не нашла новую любовь. Она предпочитает не говорить о личной жизни. Артистка порой хвастается женственными нарядами, показывает, как выросли дети Тимофея и Мия. А 7 декабря актриса пела под песню, когда ехала в машине. Она пришла в восторг от трека «Мои годы».
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Но вечером Муцениеце обнаружила, что поклонники стали трактовать песни, которые она пела, как послание Прилучному.
«Ребята, а что такое? Почему, если я нашла какую-то песню, которая мне нравится, еду куда-то и пою ее, то все такие: это послание бывшему, точно! Вы в себе, люди? Это послание не послание! Это просто я слушаю песню!» — заявила звезда.