«Фото с Яной теперь праздник»: Барановская предстала с подросшими сыновьями и дочкой, которая растет копией мамы

Юлия Барановская является бывшей возлюбленной Андрея Аршавина. Она уже давно работает на телевидении. Многодетная мама ведет передачу «Мужское/Женское». Она не скрывает, что порой переживает, что детям не хватает ее внимания. При этом звезда старается всегда брать их с собой в путешествия и на мероприятия, которые ведет.
Обычно Барановская старается уделять внимание наследникам: 17-летнему Артему, 14-летней Яне и 10-летнему Арсению. Примечательно, что недавно она свозила их в Турцию на несколько дней. Теперь телеведущая поделилась снимком, сделанным в Москве. Она предстала без макияжа с подросшими сыновьями и дочкой. Артемий стал выше мамы.
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Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды
«Фото с Яной теперь для меня праздник. В 90% случаев на вопрос давайте все вместе сфоткаемся, наша Яночка говорит «нет», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Барановская. Многие также поразились тому, как похожа на Юлию дочка. «Мальчики — копия Аршавин, дочь — мамина копия», «Подростки..такие подростки.. Не любят фотографироваться»," Малой — вылитый батя... Классные ребята! Удачи вам!«, «О, мой старший сын тоже так же говорит почти всегда», — прокомментировали пост подписчики.