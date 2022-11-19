«Фото с Яной теперь праздник»: Барановская предстала с подросшими сыновьями и дочкой, которая растет копией мамы

Обычно Барановская старается уделять внимание наследникам: 17-летнему Артему, 14-летней Яне и 10-летнему Арсению. Примечательно, что недавно она свозила их в Турцию на несколько дней. Теперь телеведущая поделилась снимком, сделанным в Москве. Она предстала без макияжа с подросшими сыновьями и дочкой. Артемий стал выше мамы.

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