«Мы никаких денег не просим»: встревоженный Галкин* вышел на связь из Израиля

Максим Галкин* уже давно стал знаменитым юмористом. Он много лет посвятил творчеству. Примечательно, что в этом году артист отправился в большой гастрольный тур. А его жена Алла Пугачева осенью во второй раз за год уехала с детьми в Израиль. Там, по всей видимости, звездная семья встретит Новый год.
Лишь недавно Галкин* воссоединился с женой и детьми. Теперь он вернется к гастролям только в январе. Пара ведет светскую жизнь в Израиле. Их видят на концертах и в театрах. Однако 5 декабря артист вышел на связь с поклонниками. Он был встревожен тем, что его друзей недавно обманули мошенники. Муж Примадонны поспешил внести ясность в ситуацию.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Участились случаи мошенничества! От моего имени, от имени Аллы с разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам с просьбой перечислить деньги! Мы ни у кого деньги не просим! С такими просьбами ни к кому не обращались.
В данном случае, к сожалению, очень многие друзья оказались людьми отзывчивыми и пересылали деньги! Я очень прошу, не ведитесь! Это аферисты от нашего имени это пишут! Мы денег не просили, не попросим! Пожалуйста, берегите денежные средства!» — заявил артист.
Напомним, что недавно также появилась информация, что в замок Пугачевой стали продавать билеты на экскурсию. Однако эта информация оказалась фейком. Мошенники пытаются заработать на звездной семье.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.