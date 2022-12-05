«Мы никаких денег не просим»: встревоженный Галкин* вышел на связь из Израиля

Лишь недавно Галкин* воссоединился с женой и детьми. Теперь он вернется к гастролям только в январе. Пара ведет светскую жизнь в Израиле. Их видят на концертах и в театрах. Однако 5 декабря артист вышел на связь с поклонниками. Он был встревожен тем, что его друзей недавно обманули мошенники. Муж Примадонны поспешил внести ясность в ситуацию.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».