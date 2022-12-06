В шикарной шубке: дочка Анастасии Заворотнюк отметилась на Красной площади со своей моложавой бабушкой

Анастасия Заворотнюк является одной из самых известных актрис в России. Она многим полюбилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Однако уже четыре года артистка не появляется на публике. Семья звезды не скрывает, что актриса находится в больнице на лечении. За минувшие годы в Москву вернулись ее дети: 22-летний сын Майкл и 26-летняя дочка Анна от второго брака.
Муж Заворотнюк Петр Чернышев ведет закрытый образ жизни. Он продолжает выступать на льду и воспитывать дочку Милу, которой четыре года. А вот старшая наследница актрисы с радостью рассказывает о своей жизни.
На этот раз Анна отправилась с близкими гулять по Красной площади. Она облачилась в пальто с меховым воротником. С ней была бабушка Валентина Борисовна, которая предстала в белой шубке.
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Анна Заворотнюк с бабушкой. Фото: соцсети звезды
«Этой зимой настоятельно рекомендую взять в охапку всех своих любимых и дорогих людей и отправиться на прогулку по центру Москвы!
Одевайтесь тепло, не забывайте варежки и шапки, возьмите горячий чай, обязательно подденьте носочки с начёсом и самое главное взять с собой хорошее настроение, теплоту и любовь!
Пусть вашим ориентиром станет моя бабуля Валек, посмотрите как она основательно подошла к вопросу утепления, похожа на маленького снеговичка», – написала дочка звезды.
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама артистки. Многие отметили, что она может похвастаться моложавым видом.
Анна Заворотнюк с родными. Фото: соцсети звезды