В шикарной шубке: дочка Анастасии Заворотнюк отметилась на Красной площади со своей моложавой бабушкой

Муж Заворотнюк Петр Чернышев ведет закрытый образ жизни. Он продолжает выступать на льду и воспитывать дочку Милу, которой четыре года. А вот старшая наследница актрисы с радостью рассказывает о своей жизни.

На этот раз Анна отправилась с близкими гулять по Красной площади. Она облачилась в пальто с меховым воротником. С ней была бабушка Валентина Борисовна, которая предстала в белой шубке.

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