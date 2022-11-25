«Столько стресса»: дочь Анастасии Заворотнюк попала в аварию в Москве (видео)

Старшая дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, 25 ноября попала в аварию на одной из улиц Москвы. К счастью, инцидент не был серьезным и никто из людей, находившихся в машинах, травм не получил.
Анна, которая опубликовала на своей странице в социальной сети два небольших видео с места ЧП, в момент столкновения сидела на пассажирском сидении черного Mercedes G-class.
«Стояли в левом ряду на светофоре, загорелся зеленый, мы начали разворачиваться, не успели завершить маневр и получили в колесо. Никто не пострадал, слава Богу», — рассказала она.
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Дочь актрисы пояснила, что машина такси ударилась в область левого заднего колеса внедорожника. И если последний особых повреждений не получил, то такси досталось прилично.
«Не без приключений, я иногда рада, что я не вожу. Столько стресса от этого всего», — призналась Анна.
Напомним, Анна — одна из двух детей актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. В мае 2020 года вся страна узнала, что у ее мамы обнаружили злокачественное новообразование мозга. С тех пор звезда сериала «Моя прекрасная няня» ни разу не появлялась на публике.