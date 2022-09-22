Кристина Асмус в прошлом: как живет Гарик Харламов после развода

Кристина Асмус многим знакома благодаря сериалу «Интерны», в котором она сыграла одну из главных ролей. Потом актриса стала сниматься в картинах, где представала в пикантных постельных сценах. Примечательно, что тогда появились слухи о ее проблемах в отношениях с мужем Гариком Харламовым. И в 2020 году супруги развелись.
Отметим, что Асмус сохранила дружеские отношения с бывшим мужем. Они растят дочку Анастасию, которой уже восемь лет. В этом году экс-супруги снова отвели девочку в школу вместе. У звезды «Интернов» уже есть новый возлюбленный. Она строит отношения с 27-летним коллегой Романом Евдокимовым, с которым вместе служит в театре Ермоловой.
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Гарик в этом году отметил 41-летие. Во время выступлений коллеги часто над ним подшучивают и сватают с гостями юмористического шоу. Но пока артист предпочитает быть одиноким. Ходили слухи о его романе с Яной Кошкиной. Также он проводил время с Екатериной Ковальчук, но в этом году они перестали вместе выходить в свет. Теперь Харламов дал понять, что у него нет новой возлюбленной.
«Хочу ли я брака? Хорошее дело браком не назовут, и мы это знаем. После восьми лет одного брака, восьми лет второго, самое лучшее — это побыть немножечко одному», – высказался он, пишет «Пятый канал».
Напомним, что первый брак у юмориста был с Юлией Лещенко, которая работала менеджером в одном ночных клубов Москвы. Они прожили вместе три года.