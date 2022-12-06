«Даже свой бутон не прикрыла!»: Рудова в коротком платье задрала ногу, бесстыдно оголив свои «аппетитки»

Недавно Наталья устроила себе короткий отпуск. Она провела несколько дней в Дубае. Актриса то и дело красовалась в бикини. А для вечернего променада блондинка выбирала короткие платья или наряды с разрезами.

А перед отъездом Рудова поужинала на пляже. За столиком она села в платье-рубашке. Актриса задрала ногу, оголив бедро до самой зоны бикини. Она едва не засветила сокровенное.

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