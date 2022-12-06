«Даже свой бутон не прикрыла!»: Рудова в коротком платье задрала ногу, бесстыдно оголив свои «аппетитки»

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса вальяжно повела себя за столом на глазах отдыхающих в Дубае.

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она снялась в десятках кинолент. Многие зрители ее любят за роль в сериале «Татьянин день». А в этом году актриса снялась с Павлом Прилучным в проекте «Жизнь по вызову». Ей часто доверяют роли роковых красотой, так как в свои 39 лет она может похвастаться стройной фигурой. 

Недавно Наталья устроила себе короткий отпуск. Она провела несколько дней в Дубае. Актриса то и дело красовалась в бикини. А для вечернего променада блондинка выбирала короткие платья или наряды с разрезами. 

А перед отъездом Рудова поужинала на пляже. За столиком она села в платье-рубашке. Актриса задрала ногу, оголив бедро до самой зоны бикини. Она едва не засветила сокровенное.

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Однако ее смелая поза смутила пользователей Сети. «Ой, а зачем так сидеть в общественном месте?», «Очень вульгарно», «Девушка в поисках мужчины», «Даже свой бутон не прикрыла!», «Забылась? Платье-то не прикрывает все», «Фото спасло счастливое лицо», — стали писать подписчики.

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