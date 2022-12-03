Грудь не поместилась в декольте: Рудова в крохотном платье подставила солнцу аппетитные «дыньки»

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Некоторые зрители полюбили ее за роль в сериале «Татьянин день». Однако она каждый год пополняет свою копилку новыми ролями. Блондинка не раз жаловалась, что режиссеры дают ей однотипные роли, так как отталкиваются от ее внешности. К слову, и в обычной жизни звезда
Недавно Рудова решила устроить себе отпуск. Она уехала отдыхать в Дубай вслед за другими селебрити. Актриса зачастую носит наряды, которые подчеркивают ее формы. На этот раз блондинка взяла с собой особенно смелые наряды.
На новых кадрах Наталья красовалась в крохотном белом платье в лучах солнца. Она блеснула округлым бюстом во всей красе. Грудь не поместилась в декольте. Она также вальяжно раскинула ноги, едва прикрыв сокровенное.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие отметили, что Рудова выбрала смелую позу. Однако фанаты были сражены ее фигурой. «Ого, какая красотка», «Показала самое главное», «Сочная такая», «Можно залюбоваться», «Как-то неприлично», «Дыньки поспели», «Увесистое декольте», — стали писать пользователи Сети.