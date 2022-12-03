Грудь не поместилась в декольте: Рудова в крохотном платье подставила солнцу аппетитные «дыньки»

Недавно Рудова решила устроить себе отпуск. Она уехала отдыхать в Дубай вслед за другими селебрити. Актриса зачастую носит наряды, которые подчеркивают ее формы. На этот раз блондинка взяла с собой особенно смелые наряды.

На новых кадрах Наталья красовалась в крохотном белом платье в лучах солнца. Она блеснула округлым бюстом во всей красе. Грудь не поместилась в декольте. Она также вальяжно раскинула ноги, едва прикрыв сокровенное.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».