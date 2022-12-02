Камера смотрит прямо в декольте: Рудова в тугом мини шаловливо повиляла «сдобными» формами в Дубае

На этот раз Рудова решила уехать в Дубай. Еще недавно она делилась кадрами, на которых красовалась дома в белье или шортиках. Теперь актриса наслаждается теплой погодой и гуляет по пляжу босиком. Она предпочитает не прятать прелести своей фигуры.

Наталья вечером облачилась в соблазнительный наряд. Она отправилась в ресторан, блистая в черном платье с тугой мини-юбкой отрытым верхом. Блондинка подняла камеру над собой, засветив декольте во всей красе. Она виляла бедрами, не стесняясь прохожих.

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