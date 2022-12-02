Камера смотрит прямо в декольте: Рудова в тугом мини шаловливо повиляла «сдобными» формами в Дубае

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис в России. Она снималась в сериале «Татьянин день», а недавно блондинка отметилась в картине «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Артистка не скрывает, что режиссеры обращают внимание на ее внешностью. Однако звезда страдает, так как получает однотипные роли.
На этот раз Рудова решила уехать в Дубай. Еще недавно она делилась кадрами, на которых красовалась дома в белье или шортиках. Теперь актриса наслаждается теплой погодой и гуляет по пляжу босиком. Она предпочитает не прятать прелести своей фигуры.
Наталья вечером облачилась в соблазнительный наряд. Она отправилась в ресторан, блистая в черном платье с тугой мини-юбкой отрытым верхом. Блондинка подняла камеру над собой, засветив декольте во всей красе. Она виляла бедрами, не стесняясь прохожих.
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Поклонники снова были сражены тем, как выглядит актриса. Рудова получила множество комплиментов. Но некоторые посчитали наряд слишком смелым для ОАЭ. «Ох, какая фигура», «Наряд, как вторая кожа», «Ой, на вас точно все глазели», «Не стоит в такой стране выставлять фигура напоказ», «Такая вся сдобная», — стали писать пользователи Сети.