«Ты как принцесса себя ведешь!»: Боня показала, как дочка забрал мамин подарок и устроила танцы на кухне

На днях Боня отпраздновала свой день рождения. На этот раз шумную вечеринку она устраивать не стала. Светская львица провела вечер с таинственным возлюбленным, который подарил ей украшение. А уже дома она похвасталась новым iPad, который сразу забрала Анджелина. Девочка присвоила его себе, а потом даже устроила танцы на кухне прямо в пижаме.

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