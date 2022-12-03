«Ты как принцесса себя ведешь!»: Боня показала, как дочка забрал мамин подарок и устроила танцы на кухне

Виктория Боня уже давно стала знаменитой. Она смогла стать телеведущей, а также переехала жить в Монако. Теперь она не часто вспоминает «Дом-2». Примечательно, что светская львица растит дочку Анджелину, которой десять лет. Она рассталась с отцом девочки Алексом Смерфитом, но поддерживает с миллионером дружеские отношения.
На днях Боня отпраздновала свой день рождения. На этот раз шумную вечеринку она устраивать не стала. Светская львица провела вечер с таинственным возлюбленным, который подарил ей украшение. А уже дома она похвасталась новым iPad, который сразу забрала Анджелина. Девочка присвоила его себе, а потом даже устроила танцы на кухне прямо в пижаме.
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«Ты принцесса или королевиша? Пойдем кушать! Дочка, ты как принцесса себя ведешь! Блинчики готовы, пошли! А то голодная будешь сидеть», – сказала Боня.
Однако Анджелина от новой «игрушки» не могла оторваться. К слову, ранее светская львица жаловалась, что дочка уже носит ее вещи и даже обувь.
Анджелина Смерфит. Фото: соцсети