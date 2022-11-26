«Целых 3 поколения»: Виктория Боня поделилась редким фото с моложавой мамой и подросшей дочкой

На этот раз Виктория вернулась в Монако после путешествий. Она уделяет время наследнице, которая ранее гостила у отца. Девушка в свои 10 лет уже умеет готовить и балует маму длинами. Также она проводится с бабушкой. Галина Ивановна уже успела сходить на шопинг.

В соцсети Боня поделилась редком фото, на котором предстала с мамой и своей подросшей дочкой. Она призналась, что в будущем хочет увидеть внуков.

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