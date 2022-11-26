«Целых 3 поколения»: Виктория Боня поделилась редким фото с моложавой мамой и подросшей дочкой

Виктория Боня много лет был частью шоу «Дом-2». Потом ей удалось стать телеведущей и уехать в Монако. Именно там она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Не так давно у светской львицы появился новый возлюбленный, но его личность она скрывает. А этой осенью к ней приехала в гости мама.
На этот раз Виктория вернулась в Монако после путешествий. Она уделяет время наследнице, которая ранее гостила у отца. Девушка в свои 10 лет уже умеет готовить и балует маму длинами. Также она проводится с бабушкой. Галина Ивановна уже успела сходить на шопинг.
В соцсети Боня поделилась редком фото, на котором предстала с мамой и своей подросшей дочкой. Она призналась, что в будущем хочет увидеть внуков.
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Виктория Боня с мамой и дочкой. Фото: соцсети звезды
«Целых 3 поколения. Надеюсь, что все-таки дочка когда-то тоже станет мамой и мы сделаем фото в этом же составе и с моими внуками», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадром. Многих впечатлила мама Бони. «Какая красивая семья, мне нравятся фотографии! Не реальные красоточки! Мама просто шикарная», «Надо срочно еще одного ребенка завести. Шансы обзавестись внуками увеличатся», «Анджелина копия отца», «Вот это гены», — стали писать подписчики.