«В модных фаворитах»: Виктория Боня в черной шубке-бомбере и на шпильках отметилась в Москве

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Эту шубку делает ультрамодной фасон, напоминающий бомбер и укороченная длина. Бомбер считается самой модной курткой 2022. На самом деле, оригинальный фасон бомбера давно уже модернизирован дизайнерами. Вот и Боня прикупила себе шубку-бомбер.

С наступлением холодного осенне-зимнего сезона 2022-2023 мода на укороченную длину плечевой одежды только укрепила свои позиции и перешла на теплую верхнюю одежду. Так что коротенькие шубки в модных фаворитах.

На сколько это практично в мороз, думаю больше подходит для автоледи. На представленном видео не могу определить искусственная она или натуральная. Надеюсь, что она не такая теплая, поскольку в шубе из натурального меха, даже очень короткой, в машине будет жарко. Такие укороченные шубки-бомберы хороши из искусственного меха для межсезонья. Они будут более носибельны.