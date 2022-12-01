«В модных фаворитах»: Виктория Боня в черной шубке-бомбере и на шпильках отметилась в Москве

Виктория Боня является известной телеведущей. Она уже давно стала известной благодаря шоу «Дом-2». Виктория живет в Монако, но регулярно приезжает на родину. Она старается развивать свой бизнес и регулярно появляется на красных дорожках в роскошных нарядах. В 42 года звезда следит за внешностью и может похвастаться стройностью.
В последнее время Боня часто путешествует. Еще недавно она была дома с дочкой Анджелиной и своей мамой. А теперь бизнеследи прилетела в Москву. Она похвасталась своей обновкой. Виктория облачилась в джинсы с высокой посадкой и обувь на каблуке. Она дополнила лук черной короткой шубкой с капюшоном. Звезда призналась, что подобная шубка раньше у нее уже была.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Эту шубку делает ультрамодной фасон, напоминающий бомбер и укороченная длина. Бомбер считается самой модной курткой 2022. На самом деле, оригинальный фасон бомбера давно уже модернизирован дизайнерами. Вот и Боня прикупила себе шубку-бомбер.
С наступлением холодного осенне-зимнего сезона 2022-2023 мода на укороченную длину плечевой одежды только укрепила свои позиции и перешла на теплую верхнюю одежду. Так что коротенькие шубки в модных фаворитах.
На сколько это практично в мороз, думаю больше подходит для автоледи. На представленном видео не могу определить искусственная она или натуральная. Надеюсь, что она не такая теплая, поскольку в шубе из натурального меха, даже очень короткой, в машине будет жарко. Такие укороченные шубки-бомберы хороши из искусственного меха для межсезонья. Они будут более носибельны.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Модного градуса добавляет шубке черный окрас. Хоть сейчас в тренде яркие цвета, но черный — король над многоцветьем и именно черному цвету принадлежит пальма лидерства в осенне-зимнем сезоне. Эта черная шубка-бомбер просто идеально вписывается в стиль стрит стайл, особенно с добавлением яркого акцента в аксессуарах, в данном случае — бейсболке.
Поскольку куртка-бомбер универсальная вещь, гармоничнее всего она смотрится в сочетании с не менее универсальными джинсами, так что, здесь полная гармония. Хорошо бы объем куртки уравновесить удобной обувью на объемной подошве и модный стильный стрит стайл образ готов», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro