«Тогда была полноценная семья»: Стас Михайлов с тоской вспомнил о своем погибшем брате

Стас Михайлов уже давно стал не просто популярным и востребованным артистом, но и любимец всех женщин. Он обычно регулярно дает концерты. Но недавно певец устроил отпуск в Дубае. Он провел время с семьей, а также отметился на яхте с Павлом Прилучным и его женой. Но в декабре артист вернулся в Москву. Он появился на «Песне года».
На публике Михайлов предстал в черном костюме и рубашке с принтом. Он с тоской вспомнил про своего погибшего брата Валерия Михайлова, который работал бортинженером вертолета, как и его отец, в 1989 году разбился в горной местности. Ему было всего 27 лет.
«Когда был жив мой брат. Для меня останется самым незабываемым, когда у меня была полноценная семья. Я уже говорил, что самое главное в нашей жизни - это вечные ценности. Главное, чтобы не потери были, а преобритения», – сказал артист.
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Стас Михайлов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также Михайлов готовит сюрприз поклонникам. Так как в этом году выступлений у него, как и у других звезд, было меньше, певец нашел время для записи новых песен.
«Два альбома записал. Один выйдет перед Новым годом, а другой чуть позже. Меня радует, что сейчас меньше гастрольной деятельности и больше времени для творчества», – признался Стас, передает его слова корреспондент сайта Teleprogramma.pro.