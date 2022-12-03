«Тогда была полноценная семья»: Стас Михайлов с тоской вспомнил о своем погибшем брате

На публике Михайлов предстал в черном костюме и рубашке с принтом. Он с тоской вспомнил про своего погибшего брата Валерия Михайлова, который работал бортинженером вертолета, как и его отец, в 1989 году разбился в горной местности. Ему было всего 27 лет.

«Когда был жив мой брат. Для меня останется самым незабываемым, когда у меня была полноценная семья. Я уже говорил, что самое главное в нашей жизни - это вечные ценности. Главное, чтобы не потери были, а преобритения», – сказал артист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».