Брутян осталось любоваться: Прилучный спел с Михайловым, закатив банкет на роскошной яхте в Дубае

Павел Прилучный уже давно снимается в кино и успел завоевать любовь зрителей. Недавно вышел новый сезон сериала «Мажор», а также он активно снимается в новых проектах. В этом году у него случилось важное событие и в личной жизни. Артист женился на Зепюр Брутян, с которой весной у него вспыхнул роман.
На этот раз Брутян и Павел улетели отдыхать в Дубай. Актер не стал брать с собой детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Он захотел устроить второй медовый месяц. Пара то и дело посещает рестораны, а также они нежатся в бассейне. Но на этот раз вечер супруги провели на роскошной яхте. Компанию им составил Стас Михайлов с женой.
Прилучный даже спел вместе с именитым артистом. Влюбленным, в свою очередь, гости кричали горько. Зепюр любовалась своим мужем.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие также не ожидали, что Прилучный поет. Пользователи Сети признались, что не видели таких душевных посиделок.
«Какая компания собралась», «Паша такой счастливый», «Интересно, как такие люди собрались на одной яхте», «Богато жить не запретишь», «Брутян засмущали», — стали писать подписчики.
Павел Прилучный, Стас Михайлов, Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды