Брутян осталось любоваться: Прилучный спел с Михайловым, закатив банкет на роскошной яхте в Дубае

На этот раз Брутян и Павел улетели отдыхать в Дубай. Актер не стал брать с собой детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Он захотел устроить второй медовый месяц. Пара то и дело посещает рестораны, а также они нежатся в бассейне. Но на этот раз вечер супруги провели на роскошной яхте. Компанию им составил Стас Михайлов с женой.

Прилучный даже спел вместе с именитым артистом. Влюбленным, в свою очередь, гости кричали горько. Зепюр любовалась своим мужем.

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