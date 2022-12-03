В 51 сверкнула прелестями: Кудрявцева в силуэтном платье с прозрачными вставками щегольнула на «Песне года»

На праздничном концерте побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Ведущие вечера первыми вышли на ковровую дорожку. 51-летняя Кудрявцева снова удивила публику. Она облачилась в черное силуэтное платье в пол с прозрачными вставками, усыпанное стразами. Блондинка блеснула точеной фигурой. А Лазарев выбрал костюм в одной гамме с ней.

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