«Маша, это у тебя сережки?»: Кудрявцева запечатлела дочку в модном костюме в элитном садике

В последнее время у Леры особенно много съемок. Но накануне она провела время с наследницей и сама забрала ее из садика. Телеведущая сняла на видео, как Мария проводит время. девочка предстала в сливочном спортивном костюме с бомбером. На брюках был вышит Микки Маус. Лук дополнили алые ботинки.

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