«Маша, это у тебя сережки?»: Кудрявцева запечатлела дочку в модном костюме в элитном садике

Лера Кудрявцева недавно показала, как выглядела больше 20 лет назад. Поклонники признались, что она только хорошеет. Телеведущая состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Свободное время звезда посвящает дочке Марии, которой четыре года.
В последнее время у Леры особенно много съемок. Но накануне она провела время с наследницей и сама забрала ее из садика. Телеведущая сняла на видео, как Мария проводит время. девочка предстала в сливочном спортивном костюме с бомбером. На брюках был вышит Микки Маус. Лук дополнили алые ботинки.
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«Машуль, что мы сейчас делаем, скажи? В детском саду украшаем елку? Маш, а у тебя сережки какие-то? Клипсы? Можно посмотреть? Ну все, красота!» – сказала Кудрявцева.
Поклонники отметили, что дочка телеведущей подросла. Многие заметили, что она кокетка. «Ну вся в маму, модница», «Хорошенькая такая», «Очень классно, что у вас в садике такие мероприятия», «Она прям копия мамы», «Ну как сережками не похвастаться», «Очаровательная», — стали писать пользователи Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети