«Какая шикарная! Где раньше был стилист?»: Бузова в кукольном мини-платье оголила свои прелести

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она не скрывает, что обожает быть в центре внимания. Телеведущая не скрывает, что много занимается спортом. В 36 лет она старается выглядеть молодо. Артистка на красных дорожках и съемках регулярно щеголяет в смелых нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.
На этот раз Ольга решила начать готовиться к Новому году. Она приняла участие в фотосессии. Артистка примерила несколько образов, которые имели свои изюминки. Многих впечатлило белое мини-платье с декольте до пупка и смелыми разрезами. Телеведущая едва прикрыла сокровенное. Она оголила свою скромную грудь и соблазнительные бедра.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Многие пришли в восторг от наряда. «Это очень красиво! Оля естественная тут и милая», «Может совсем перестать носить платья? Чего уже стесняться, весь мир все уже видел», «Декольте чарующее», «Ноги тут решили все», «Какая шикарная! Где раньше был стилист?» — стали писать подписчики.