«Какая шикарная! Где раньше был стилист?»: Бузова в кукольном мини-платье оголила свои прелести

На этот раз Ольга решила начать готовиться к Новому году. Она приняла участие в фотосессии. Артистка примерила несколько образов, которые имели свои изюминки. Многих впечатлило белое мини-платье с декольте до пупка и смелыми разрезами. Телеведущая едва прикрыла сокровенное. Она оголила свою скромную грудь и соблазнительные бедра.

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