«Оля, театр со спальней перепутала?»: Бузова в кружевной сорочке обнажила «гром-бедра» на публике

Накануне Ольга устроила фотосессию, для которой примерила откровенные наряды. Платья едва прикрывали прелести ее фигуры. А в самом смелом образе артистка отправилась на премьеру мюзикла в театр Crave. Она щегольнула на публике в кружевном платье-сорочке из полупрозрачной ткани. Бузова оголила свои мощные бедра. Она устроила дефиле с подругами а лестнице, едва прикрыв зону бикини.

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