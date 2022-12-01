«Оля, театр со спальней перепутала?»: Бузова в кружевной сорочке обнажила «гром-бедра» на публике

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной в России. Она ведет несколько передач, а также посещает светские рауты. Артистка всегда продумывает свои образы до мелочей. Примечательно, что к 36 годам она добилась успеха в карьере, но пока не нашла достойного мужчины для создания семьи. Однако это только подталкивает звезду быть женственнее.
Накануне Ольга устроила фотосессию, для которой примерила откровенные наряды. Платья едва прикрывали прелести ее фигуры. А в самом смелом образе артистка отправилась на премьеру мюзикла в театр Crave. Она щегольнула на публике в кружевном платье-сорочке из полупрозрачной ткани. Бузова оголила свои мощные бедра. Она устроила дефиле с подругами а лестнице, едва прикрыв зону бикини.
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Примечательно, что многие осудили звезду за такой пикантный наряд. Поклонники решили, что она оделась неподобающе. «Можно было платье вообще не надевать, просто в трусах ходить», «Сразу видно не замужнюю», «Оля немного поправилась», «Вот этом бедра», «Оля, театр со спальней перепутала?» — стали писать подписчики.