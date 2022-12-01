Не зря Прилучный счастлив: Брутян в платье с разрезом не скрыла округлившийся живот на прогулке в Дубае

Павел Прилучный полюбился многим зрителям благодаря роли в сериале «Мажор». Он уже больше 10 лет строит карьеру в кино. В этом году актер снова женился. Его избранницей стала коллега с армянскими корнями Зепюр Брутян.
Их роман начался весной и сразу пара расписалась в ЗАГСе. Звезда кино сразу намекнул, что хочет еще детей. От первого брака с Агатой Муцениеце у него есть сын Тимофея и дочка Мия.
Этой осенью Прилучный часто выходит в свет с молодой женой. Постепенно ее наряды стали более закрытыми. А недавно пара отдохнула в Дубае. Актриса позировала в бикини, демонстрируя только декольте. А Павел почти каждый день заявлял, что счастлив. Появились слухи, что его избранница беременна.
На новых фото, где Брутян в купальнике и вязаном платье с разрезом гуляет по городу, поклонники увидели округлившийся живот. Супругов поздравляют со скорым пополнением.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Пока Прилучный и Брутян хранят молчание. Они не подтверждают и не опровергают домыслы фанатов. Однако в Сети уже обсуждают изменения в ее фигуре. «Пузико или показалось», «Свадьба, беременность. Все по расписанию», «Ну тут уже все видно», «Не зря он такой счастливый ходит», «Скоро будет мамкой», — стали писать в Сети пользователи.