Не зря Прилучный счастлив: Брутян в платье с разрезом не скрыла округлившийся живот на прогулке в Дубае

Павел Прилучный полюбился многим зрителям благодаря роли в сериале «Мажор». Он уже больше 10 лет строит карьеру в кино. В этом году актер снова женился. Его избранницей стала коллега с армянскими корнями Зепюр Брутян.

Их роман начался весной и сразу пара расписалась в ЗАГСе. Звезда кино сразу намекнул, что хочет еще детей. От первого брака с Агатой Муцениеце у него есть сын Тимофея и дочка Мия.