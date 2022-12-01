Ни капли макияжа, настоящий румянец: Муцениеце в пуховике-коконе и вязаной шапке встретила первый день зимы

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она является звездой сериала «Закрытая школа». Многие также ее знают как бывшую жену Павла Прилучного. Их долгое время считали идеальной парой, но потом они развелись со скандалом. Недавно Прилучный снова женился на Зепюр Брутян. А вот его бывшая возлюбленная предпочитает оставаться свободной.
На этот раз Агата пополнила гардероб новые нарядами. Недавно на красной дорожке она блистала в образе Одри Хепберн. А теперь актриса решила показать свой теплый аутфит. В первый день зимы она облачилась в нежно-розовый пуховик-кокон с варежками на резинке. Вязаная шапка-ушанка дополняла лук. Муцениеце отказалась от макияжа. Ее щеки пылали естественным румянцем.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
В этот день Агата улетела в Санкт-Петербург. Она не стала скрывать, что там примет участие в спектакле. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие одарили ее комплиментами.
«Хорошенькая такая», «Самая красивая актриса», «Без макияжа просто Снегурочка», «Такая тут милашка! Прям подросток», — стали писать подписчики.