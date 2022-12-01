Ни капли макияжа, настоящий румянец: Муцениеце в пуховике-коконе и вязаной шапке встретила первый день зимы

На этот раз Агата пополнила гардероб новые нарядами. Недавно на красной дорожке она блистала в образе Одри Хепберн. А теперь актриса решила показать свой теплый аутфит. В первый день зимы она облачилась в нежно-розовый пуховик-кокон с варежками на резинке. Вязаная шапка-ушанка дополняла лук. Муцениеце отказалась от макияжа. Ее щеки пылали естественным румянцем.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».