«Люблю тебя! Мой черненький!»: Брутян в ситцевом платье отметилась с Прилучным в Дубае

Примечательно, что Прилучный устроил пышную свадьбу с Зепюр Брутян. Он успел с ней познакомить детей. Влюбленные теперь регулярно выходят в свет. Поклонники отмечают, что раньше актер вел более скрытный образ жизни. Теперь он часто демонстрирует свои чувства на публике.

На днях супруги улетели в Дубай. Они устроили еще один медовый месяц. Накануне Брутян в платье свободного кроя предстала на прогулке. Она отказалась от лифчика. Павел постоянно любовался женой. Они успели повидаться с друзьями. А утром Зепюр уже была в футболке и без макияжа.

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