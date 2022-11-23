«Люблю тебя! Мой черненький!»: Брутян в ситцевом платье отметилась с Прилучным в Дубае

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. В его копилке десятки ролей. Зрители его знают по работе в сериале «Мажор». Целых восемь лет он был в браке с Агатой Муцениеце. Она подарила ему двоих детей: Мию и Тимофея. Однако два года назад они развелись. И неожиданно недавно артист снова женился.
Примечательно, что Прилучный устроил пышную свадьбу с Зепюр Брутян. Он успел с ней познакомить детей. Влюбленные теперь регулярно выходят в свет. Поклонники отмечают, что раньше актер вел более скрытный образ жизни. Теперь он часто демонстрирует свои чувства на публике.
На днях супруги улетели в Дубай. Они устроили еще один медовый месяц. Накануне Брутян в платье свободного кроя предстала на прогулке. Она отказалась от лифчика. Павел постоянно любовался женой. Они успели повидаться с друзьями. А утром Зепюр уже была в футболке и без макияжа.
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«За три дня загорел так, что ночью его почти не видно! Приходится через вспышку фотографироваться. Люблю тебя! Мой черненький!» – заявила актриса.
«Красотка моя», – восхитился Прилучный.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Недавно ее заподозрили в беременности. Многие отметили, что на этот раз она снова скрыла фигуру.