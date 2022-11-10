Эмин о бриллианте для Гавриловой: «Предложение не делал и к этому кольцу не имею отношения»

Эмин Агаларов честно ответил на вопрос о женитьбе на Алене Гавриловой. Парочка то расходилась, то снова сходилась. После длительного перерыва в отношениях музыкант все-таки вернулся к матери своей дочери Афины. Пока семейство демонстрирует идиллию.

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В свежем интервью Эмин признался, дарил ли он кольцо своей второй половинке и сделал ли ей еще одно предложение руки и сердца после расставания. Слухи возникли после того, как модель похвасталась в соцсетях элитным украшением с бриллиантом.

«Предложение не делал и к этому кольцу не имею никакого отношения. Кажется, там вообще была коллаборация с ювелирным брендом. А на день рождения я подарил ей колье. С подарками у нее все в порядке, за нее не переживайте», — заверил Эмин.

По материалам Hello!.