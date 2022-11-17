С акцентом на стройные ножки: возлюбленная Эмина в мини-платье графитового цвета щегольнула в Дубае

На этот раз Гаврилова насладилась вечерней прогулкой. Она отметилась в мини-платье графитового цвета с акцентом на талии. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Светская львица дополнила образ модными босоножками с тонкими тесемками. При этом она была без макияжа с распущенными волосами.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это фигура», «Вы вообще не меняетесь», «Как вам идет этот образ», «Прям дует теплый ветерок от фото», «Ноги у вас потрясающие», — стали писать подписчики.