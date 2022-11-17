С акцентом на стройные ножки: возлюбленная Эмина в мини-платье графитового цвета щегольнула в Дубае

Эмин Агаларов является известным певцом, а также бизнесменом. Он также организует фестиваль «Жара», на котором выступают артисты. У Эмина есть сыновья и приемная дочка Амина от первого брака. А в 2020 году он развелся со второй женой Аленой Гавриловой, которая только родила ему дочку Афину. Но в этом году они воссоединились.
Не так давно Алена приехала в Дубай. Этой осенью там собралось много российских знаменитостей. Она проводит там время с дочкой и Эмином. В соцсетях иногда участница конкурсов красоты делится трогательными кадрами.
На этот раз Гаврилова насладилась вечерней прогулкой. Она отметилась в мини-платье графитового цвета с акцентом на талии. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Светская львица дополнила образ модными босоножками с тонкими тесемками. При этом она была без макияжа с распущенными волосами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это фигура», «Вы вообще не меняетесь», «Как вам идет этот образ», «Прям дует теплый ветерок от фото», «Ноги у вас потрясающие», — стали писать подписчики.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды