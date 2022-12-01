Светанула «пуговками»: Тодоренко в лифчике без пуш-ап блеснула прелестями за игрой на пианино

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Зрители знают ее по шоу «Орел и решка». Однако она мечтает сниматься в кино, а также создает свои проекты. При этом телеведущая сочетает карьеру и материнство. Она в этом году стала мамой во второй раз.
В последнее время Регина все чаще носит короткие платья и даже раздевается до нижнего белья. Недавно она похвасталась, что похудела спустя четыре месяца после родов. На этот раз телеведущая поделилась домашними кадрами. Она села за пианино в тонком белом лифе в спортивном стиле. Тодоренко засветила налившуюся грудь.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многих смутил ее полураздетый вид. «А одежды чистой не осталось?», «Регина уже забывает, как нужно выглядеть звезде», «Декольте стало богаче», «Пуговки торчат», «Скромности вам не хватает», «Ну радует, что вы так дома ходите, а не на улице», — стали писать пользователи Сети.