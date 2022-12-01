Светанула «пуговками»: Тодоренко в лифчике без пуш-ап блеснула прелестями за игрой на пианино

В последнее время Регина все чаще носит короткие платья и даже раздевается до нижнего белья. Недавно она похвасталась, что похудела спустя четыре месяца после родов. На этот раз телеведущая поделилась домашними кадрами. Она села за пианино в тонком белом лифе в спортивном стиле. Тодоренко засветила налившуюся грудь.

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