«Мирусю все в жизни устраивает»: Тодоренко засняла, как четырехмесячный сын болтает ножками в детской кроватке

Регина Тодоренко уже давно стала знаменитостью. Она снимает свои проекты, а также уже не раз была членом жюри в шоу «Маска». Примечательно, что в этом году телеведущая снова стала мамой. Она с мужем Владом Топаловым растит сына Михаила, а также малыша Мира. И уже спустя месяц после родов звезда вернулась к работе.
В последнее время Тодоренко ездит на съемки «Ледникового периода» и посещает светские рауты. Она активно пытается вернуться в форму. При этом даже на работу телеведущая порой берет с собой детей. А вот 30 ноября она смогла провести время с наследником. Регина засняла младшего сына в кроватке. Он лежал и дрыгал ножками.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«И только Мирусю в жизни все устраивает. Лежит себе в любимой кроватке. Ножками болтает», – похвасталась звезда.
Поклонники заметили, что Регина засветила лицо крохи. Многие считают, что четырехмесячный Мир пошел в маму. Фанаты не перестают восхищаться тем, какая артистка заботливая мама. К слову, порой ей приходится тяжело и она просит помощи у мужа. Однако в ближайшее время Тодоренко планирует завести третьего ребенка.
Регина Тодоренко засняла сына. Фото: соцсети звезды