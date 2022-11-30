«Мирусю все в жизни устраивает»: Тодоренко засняла, как четырехмесячный сын болтает ножками в детской кроватке

В последнее время Тодоренко ездит на съемки «Ледникового периода» и посещает светские рауты. Она активно пытается вернуться в форму. При этом даже на работу телеведущая порой берет с собой детей. А вот 30 ноября она смогла провести время с наследником. Регина засняла младшего сына в кроватке. Он лежал и дрыгал ножками.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».