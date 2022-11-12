Без лифчика – никакого стеснения: Тодоренко покормила кроху-сына грудью прямо на глазах у Авербуха

На этот раз Тодоренко поделилась кадрами с ледовой арены. Она приехала, чтобы отрепетировать выступление для «Ледникового периода». На трибунах молодая мама сидела с сыном, который был в пуховом комбинезоне. Прям там Регина кормила малыша. Ее не смущало, что рядом стоял Илья Авербух, который рассказывал план действий.

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