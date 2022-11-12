Без лифчика – никакого стеснения: Тодоренко покормила кроху-сына грудью прямо на глазах у Авербуха

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды

Телеведущая принесла малыша на тренировку на льду. Она слушала тренера и кормила Мира.

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Многие знают ее по шоу «Орел и решка». Она также снимает свои влоги. Уже несколько лет артистка появляется в составе жюри в шоу «Маска». В этом году она снималась в интересном положении. Летом звезда стала мамой во второй раз. Теперь она с мужем Владом Топаловым растит двоих сыновей. 

Теперь Регина успевает совмещать работу и материнство. И хоть ее маленькому сыну всего несколько месяцев, она берет его с собой на съемки. В гримерке зачастую для него есть кроватка. Примечательно, что теперь телеведущая часто предстает без макияжа и укладки. Дома она также уделяет время старшему сыну Михаилу. 

На этот раз Тодоренко поделилась кадрами с ледовой арены. Она приехала, чтобы отрепетировать выступление для «Ледникового периода». На трибунах молодая мама сидела с сыном, который был в пуховом комбинезоне. Прям там Регина кормила малыша. Ее не смущало, что рядом стоял Илья Авербух, который рассказывал план действий.

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«Катаемся и кормимся! решаем, какой номер будем катать следующим!» – заявила звезда.

Поклонники заметили, что у Регины уставший вид. Одни восхитились тем, что она не расстается  с сыном, а другие посчитали неприличным то, что телеведущая кормит его на публике. К слову, после репетиции она отправилась домой. Тодоренко готовила ужин, танцевала с мужем и демонстрировала семейную идиллию. 

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