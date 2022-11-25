«Привлекает внимание мужчин»: Тодоренко в платье-зефирке и черных колготках вышла в свет, но ее подвергли критике

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она знает, что такое ездить по миру, а также петь на сцене. Артистке нравится создавать свои проекты. Недавно она стала мамой во второй раз. Теперь телеведущая успевает растить двоих сыновей и строить карьеру. При этом она не пропускает светские рауты.
На этот раз Регина посетила караоке, где гуляла до самого утра. А на следующий день она отправилась на премию журнала «ОК!», где щегольнула на красной дорожке. Молодая мама предстала в мини-платье со шлейфом и объемным рукавом. Она дополнила лук лодочками и черными колготками. Сергей Бурунов помог ей расправить шлейф, когда увидел на ковровой дорожке.
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Многие пользователи Сети буквально распекли Регину за темные колготки. Они посчитали, что это противоречит всяким правилам.
«Темные колготки и туфли не в тему», «В черные колготки здесь это тренд?», «У культовых див черные колготки под черное платье, а не под розовое», «Вкуса у вас нет и не будет», — стали писать хейтеры.
Телеведущая пояснила, что просто прятала синяки, которые у нее появились из-за катания на фигурных коньках. Также она привела в пример показы мод, где модели и селебрити ходят именно так, с темными колготками.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее выбор оценила имидж-стилист Алсу Арна. Она не стала осуждать звезду за колготки.
«Однозначно платье по форме, по цвету, по характеру в тренде! Во-первых, асимметрия – это мегатренд почти во всех стилях. Гипер-объемы тоже являются трендом.
При этом наряд в облегченном цвете нежно-розовом и такой зефирной фактуре, что привлекает внимание, особенно мужчин, действительно поднимает настроение. Даме в таком платье всегда хочется помочь. Это платья про юность, про девочковость.
Оно даже молодит и корректирует фигуру, если есть объемы, с которых нужно перенести акцент. Но у Регины фигура, которую корректировать не надо. Платье ее не портит, поэтому корректировать ничего не надо», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.