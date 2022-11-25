«Привлекает внимание мужчин»: Тодоренко в платье-зефирке и черных колготках вышла в свет, но ее подвергли критике

На этот раз Регина посетила караоке, где гуляла до самого утра. А на следующий день она отправилась на премию журнала «ОК!», где щегольнула на красной дорожке. Молодая мама предстала в мини-платье со шлейфом и объемным рукавом. Она дополнила лук лодочками и черными колготками. Сергей Бурунов помог ей расправить шлейф, когда увидел на ковровой дорожке.

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