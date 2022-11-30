«Снегурка для взрослых»: Бузова в юбке с прозрачным кружевом на бедрах блеснула округлыми формами без трусиков

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не скрывает, что именно шоу «Дом-2» принесло ей известность. Теперь телеведущая ведет новые проекты. Примечательно, что она зачастую появляется на публике в дерзких образах. Не этот раз звезда решила подготовится к Новому году.
На этот раз Бузова устроила фотосессию, которую приурочила к будущему празднику. Она примерила сказочные наряды с изюминкой. У новогодних интерьеров артистка позировала в топе с декольте и бахромой из бисера, а юбка в пол повторяла изгибы фигуры. На ней были кружевные вставки, которые позволили звезде блеснуть бедрами без трусиков.
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Поклонники были удивлены. Многие пришли в восторг от того, как выглядит Ольга. Но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Такая фигура стала мощная», «Ну это очень красиво», «Кажется, что живот выпирает», «Хорошенькая такая», «Снегурка для взрослых», «А белье не надела? Такой смелый прикид», — стали писать подписчики.