«Снегурка для взрослых»: Бузова в юбке с прозрачным кружевом на бедрах блеснула округлыми формами без трусиков

На этот раз Бузова устроила фотосессию, которую приурочила к будущему празднику. Она примерила сказочные наряды с изюминкой. У новогодних интерьеров артистка позировала в топе с декольте и бахромой из бисера, а юбка в пол повторяла изгибы фигуры. На ней были кружевные вставки, которые позволили звезде блеснуть бедрами без трусиков.

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