Когда уехала в отпуск без мужа: Наталья Подольская в черном платье оторвалась в баре в ОАЭ (видео)

Наталья Подольская уже давно строит карьеру певицы. Многие зрители ее знают по «Фабрике звезд». Однако она продолжила выпускать новые песни и отметилась в разных телевизионных проектах. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.За годы жизни в браке у них родились сыновья: Артемию уже семь лет, а Ивану два года.
Недавно Подольская улетела в отпуск. Она решила провести время с детьми, а также с сестрой-двойняшкой. Певица постоянно ходит на пляж. Она старалась совмещать заботу о детях и отдых. Вечерами артистка предпочитала отправляться в ресторан с подругами.
На этот раз Наталья облачилась в черное платье с открытой спиной. Она отправилась в бар с компанией сестрой и подруг. Артистка пустилась в пляс. В Сети оказалось видео, где она танцует, руками теребя свой подол. Звезда отрывалась до поздней ночи.
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Поклонники отметили, что Подольская умеет веселиться. Многие посчитали, что она так не отрывалась, когда отдыхала с Пресняковым. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, как веселая», «Молодая мама решила расслабиться», «Классная», «Правильно, можно и потанцевать», «Вова увидит и удивится», — стали писать пользователи Сети.