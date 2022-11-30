Когда уехала в отпуск без мужа: Наталья Подольская в черном платье оторвалась в баре в ОАЭ (видео)

Недавно Подольская улетела в отпуск. Она решила провести время с детьми, а также с сестрой-двойняшкой. Певица постоянно ходит на пляж. Она старалась совмещать заботу о детях и отдых. Вечерами артистка предпочитала отправляться в ресторан с подругами.

На этот раз Наталья облачилась в черное платье с открытой спиной. Она отправилась в бар с компанией сестрой и подруг. Артистка пустилась в пляс. В Сети оказалось видео, где она танцует, руками теребя свой подол. Звезда отрывалась до поздней ночи.

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