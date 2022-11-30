Маленький блондин в панамке: Подольская зацеловала двухлетнего сына Преснякова, закатившего истерику на пляже

На этот раз Подольская решила совместить отдых и веселье. Днем она посвящает время сыновьям. Они ходят на пляж. А вот вечером артистка отправляется в рестораны или бары. Она танцует, облачаясь в платья.

А вот 30 ноября Наталья поделилась пляжными фото. Она красовалась в бикини, а ее маленький сын устроил истерику на пляже. Он бегал и плакал. По словам артистки, мальчик не любит купаться в море.

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