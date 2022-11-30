Маленький блондин в панамке: Подольская зацеловала двухлетнего сына Преснякова, закатившего истерику на пляже

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она продолжает радовать поклонников новыми треками. Артистка в свои 40 лет старается выглядеть молодо. Она уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастают дети: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Примечательно, что недавно звезда с наследниками отправилась в отпуск.
На этот раз Подольская решила совместить отдых и веселье. Днем она посвящает время сыновьям. Они ходят на пляж. А вот вечером артистка отправляется в рестораны или бары. Она танцует, облачаясь в платья.
А вот 30 ноября Наталья поделилась пляжными фото. Она красовалась в бикини, а ее маленький сын устроил истерику на пляже. Он бегал и плакал. По словам артистки, мальчик не любит купаться в море.
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А потом Подольская прогулялась по побережью. Она накинула тунику поверх купальника. Певица взяла за руку малыша. Мальчик был в шортах и панамке. Артистка решила его зацеловать прямо на пляже. Потом она стала позировать для фото. Жена Преснякова призналась, что поправилась. За время отдыха она баловала себя круассанами и другими вкусностями.
Поклонники восхитились тем, как вырос Иван. Многие отметили, что мальчик очень похож на маму и унаследовал черты лица дедушки.