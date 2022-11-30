Словно голая: Ольга Бузова в мерцающих стразах блеснула фигурой во всей красе

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Если на шоу «Дом-2» будущая звезда мечтала украшать обложки глянца, то теперь она блистает даже на сцене. И каждый раз артистке нравится подбирать себе броские образы, которые подчеркивают ее достоинства фигуры.
Так как до Нового года остается всего один месяц, многие артисты приступили к праздничным съемкам. Бузова 23 ноября устроила фотосессию. Она примерила невесомое мини-платье со стразами. Наряд с глубоким декольте облегал каждый изгиб ее фигуры. Телеведущая блеснула прелестями. Она сделала объемную укладку и макияж с акцентом на глаза.
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Примечательно, что поклонники восхитились сказочным образом. Многие также отметили, что у телеведущей изящная фигура. «Какая вы красивая», «А так раньше нельзя было одеться?», «Это так роскошно», «Тут даже не вульгарно! Такая нежная», «Плюсы маленькой груди — все органично», — стали писать подписчики.