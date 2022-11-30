Словно голая: Ольга Бузова в мерцающих стразах блеснула фигурой во всей красе

Так как до Нового года остается всего один месяц, многие артисты приступили к праздничным съемкам. Бузова 23 ноября устроила фотосессию. Она примерила невесомое мини-платье со стразами. Наряд с глубоким декольте облегал каждый изгиб ее фигуры. Телеведущая блеснула прелестями. Она сделала объемную укладку и макияж с акцентом на глаза.

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