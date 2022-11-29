«Чуть весь срам не показала миру»: Бузова в мини-платье с пайетками поджала ножку, взбудоражив фанатов

На этот раз Ольга приехала на съемки в лаковых ботфортах и шубе. А вот для камеры переоделась в розовое мини-платье с пайетками с цепочками вместо бретелек. Образ дополнили перчатки в тон и черные колготки. Телеведущая решила задрать ножку, чтобы похвастаться босоножками Versace. При этом Бузова засветила бедра.

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