«Чуть весь срам не показала миру»: Бузова в мини-платье с пайетками поджала ножку, взбудоражив фанатов

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. В 36 лет артистка не только снимается в ряде проектов, но и зачастую дает концерты. Блондинка уже давно не стесняется демонстрировать достоинства фигуры. Звезда носит наряды, которые зачастую удивляют публику.
На этот раз Ольга приехала на съемки в лаковых ботфортах и шубе. А вот для камеры переоделась в розовое мини-платье с пайетками с цепочками вместо бретелек. Образ дополнили перчатки в тон и черные колготки. Телеведущая решила задрать ножку, чтобы похвастаться босоножками Versace. При этом Бузова засветила бедра.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно, что Ольга едва не показала сокровенное. Поклонники признались, что кадры из гримерки их взбудоражили. «Кукла Барби», «Ну не хватает юбки», «Коротковат наряд», «Нужно учиться не задирать ногу в таких платьях», «Чуть весь срам не показала миру», «Не очень сел наряд, груди совсем нет», — стали писать подписчики.