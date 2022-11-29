Платье жених разорвал? Клава Кока распахнула шубу прямо на улице, обнажив свои «аппетитки»

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она не скрывает, что добилась славы и богатств. Блондинка уже обзавелась квартирой в Москве. При этом она продолжает давать концерты и готовиться к выступлению на стадионе. Блондинка удивляет фанатов не только своими красочными шоу, но и дерзкими образами.
На этот раз Клава решила строить фотосессию на улице. Она прогулялась по Москве. Певица облачилась в алую шубу с длинным мехом. Она распахнула шубку, показав свои прелести в черном мини-платье с разрезами. Блондинка обнажила пышные полушария груди. Кока кокетливо улыбалась, демонстрируя ложбинку.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие были сражены ее образом с изюминкой. «Ох, какая штучка», «Декольте роскошное», «Классная такая», «Платье словно разорвали», «Грудь забрала внимание на себя», «О-ля-ля, что за чикуля гуляет», «Такие формы ничем не испортить», — стали писать пользователи Сети.