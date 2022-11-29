Платье жених разорвал? Клава Кока распахнула шубу прямо на улице, обнажив свои «аппетитки»

На этот раз Клава решила строить фотосессию на улице. Она прогулялась по Москве. Певица облачилась в алую шубу с длинным мехом. Она распахнула шубку, показав свои прелести в черном мини-платье с разрезами. Блондинка обнажила пышные полушария груди. Кока кокетливо улыбалась, демонстрируя ложбинку.

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