Соблазнительный образ первой леди: Клава Кока в короткой юбке блеснула округлостями фигуры на публике

Клава Кока уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала особенно популярна, когда подписала контракт с крупным лейблом и выпустила несколько хитов. Блондинка заработала на квартиру в Москве. Она регулярно снимается в телевизионных шоу. Образы артистки постоянно привлекают внимание общественности.
На этот раз Кока вернулась из Сургута, где на сцене блистала в платье-бюстье со шлейфом. На этот раз она облачилась в алый твидовый костюм с укороченным жакетом и мини-юбкой. Блондинка устроила дефиле в коридоре. Клава подчеркнула длинные ноги, а также округлые части тела. Она едва прикрыла свои бедра.
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«Лук в стиле первая леди», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какие ножки», «Так ходить нужно уметь», «Такая короткая юбчонка», «Ты шалунья», «Просто потрясающая фигура», «Ой, едва прикрыла свои прелести», «бедрами ать!», «Блондинка на миллион», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды