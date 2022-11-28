Соблазнительный образ первой леди: Клава Кока в короткой юбке блеснула округлостями фигуры на публике

На этот раз Кока вернулась из Сургута, где на сцене блистала в платье-бюстье со шлейфом. На этот раз она облачилась в алый твидовый костюм с укороченным жакетом и мини-юбкой. Блондинка устроила дефиле в коридоре. Клава подчеркнула длинные ноги, а также округлые части тела. Она едва прикрыла свои бедра.

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