Пока дети плескаются в море: Подольская в мини-бикини встала на руки, блеснув мягким местом на пляже

На этот раз Подольская с детьми уехала в Абу-Даби. Она проводит время и со своей сестрой-двойняшкой. Певица веселится в ресторанах, нежится на пляже и зачастую красуется в купальнике. Накануне она блеснула формами, плескаясь в море.

А 29 ноября с утра Наталья отправилась на побережье. Она за руку вела двухлетнего сына Ивана купаться. Артемий уже плескался в воде. Певица была в черном мини-бикини и белой рубашке. Ей захотелось сделать колесо. Она встала на руки и задрала к небу пятую точку, но перекинуть ноги у нее не получилось.

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