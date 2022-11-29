Пока дети плескаются в море: Подольская в мини-бикини встала на руки, блеснув мягким местом на пляже

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене и может похвастаться большим фан-клубом. Артистка успевает сниматься в телевизионных шоу. Она не так давно запустила свою передачу. Примечательно, что певица также успевает растить двоих сыновей — Артемия и Ивана.
На этот раз Подольская с детьми уехала в Абу-Даби. Она проводит время и со своей сестрой-двойняшкой. Певица веселится в ресторанах, нежится на пляже и зачастую красуется в купальнике. Накануне она блеснула формами, плескаясь в море.
А 29 ноября с утра Наталья отправилась на побережье. Она за руку вела двухлетнего сына Ивана купаться. Артемий уже плескался в воде. Певица была в черном мини-бикини и белой рубашке. Ей захотелось сделать колесо. Она встала на руки и задрала к небу пятую точку, но перекинуть ноги у нее не получилось.
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Поклонники отметили, что в 40 лет жена Преснякова находится в хорошей форме. Другие посмеялись над артисткой.
«Зачем молодиться?», «Вы там весь пляж насмешили», «Хорошо, что не заклинило в такой позе», — стали писать пользователи Сети.