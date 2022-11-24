Наряд «красотки»: Клава Кока в топе с пикантной «дыркой» на самом интересном месте блеснула сокровенным

Примечательно, что на этот раз Клава поделилась кадрами, на которых предстала в дерзком наряде, как у Джулии Роберст в фильме «Красотка», где актриса сыграла девушку легкого поведения. Она щеголяла в кроп-топе с дыркой в области декольте, который соединялся с мини-юбкой кольцом. Кока блеснула не только бюстом, но и плоским животом.

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