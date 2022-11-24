Наряд «красотки»: Клава Кока в топе с пикантной «дыркой» на самом интересном месте блеснула сокровенным

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она пела в дуэте с Александром Реввой и Мари Краймрери. Певица покорила публику не только своими хитами, но и ярким имиджем. Она часто красит волосы и облачается в провокационные наряды. Накануне артистка на съемках блеснула формами в алом мини-платье.
Примечательно, что на этот раз Клава поделилась кадрами, на которых предстала в дерзком наряде, как у Джулии Роберст в фильме «Красотка», где актриса сыграла девушку легкого поведения. Она щеголяла в кроп-топе с дыркой в области декольте, который соединялся с мини-юбкой кольцом. Кока блеснула не только бюстом, но и плоским животом.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит блондинка. Певица получила множество комплиментов. Примечательно, что Кока не пыталась прикрыть сокровенные прелести.
«Ого, какая вы смелая». «Наряд прям как у красотки», «Классный животик», «В декольте носков наложила?», «Такая фигуристая барышня», «Вау, остановите пожар», «Это горячо», — стали писать подписчики.