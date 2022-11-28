«Забыла, что без белья?»: Бузова в коротком плаще и ботфортах с разрезами засветила сокровенное

На этот раз Ольга появилась на съемках, где предстала в дерзком аутфите. Она надела плащ серебристого цвета на голое тело. Образ дополняли ботфорты с разрезами. Телеведущая с влажными волосами позировала перед камерой. Она стала задирать ноги, засветив сокровенное. Бузова отказалась от нижнего белья.

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