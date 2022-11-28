«Забыла, что без белья?»: Бузова в коротком плаще и ботфортах с разрезами засветила сокровенное

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она также стала певицей. Артистка любит быть в центре внимания. Она постоянно экспериментирует с имиджем и не боится облачаться в провокационные образы. На сцене блондинка в боди и платьях не скрывает прелестей фигуры.
На этот раз Ольга появилась на съемках, где предстала в дерзком аутфите. Она надела плащ серебристого цвета на голое тело. Образ дополняли ботфорты с разрезами. Телеведущая с влажными волосами позировала перед камерой. Она стала задирать ноги, засветив сокровенное. Бузова отказалась от нижнего белья.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены. Многие заметили, что Ольга поменялась. «Это что я сейчас такое увидела?», «Насколько она изменилась, очень быстро постарела», «На Леонтьева похожа», «Такая старая стала или это видео не удачное», «Забыла, что без белья?», «Очень смело машет ногами в одном плаще», — стали писать пользователи Сети.