«Самая жизнерадостная женщина»: Подольская трогательно поздравила свою моложавую свекровь с 76-летием

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она умело совмещает работу и материнство. Длительное время певица живет в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят двоих детей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Несмотря на свою занятость, пара регулярно уделяет внимание наследникам.
19 ноября Наталья поздравила с днем рождения маму Преснякова Елену Петровну. Она выложила нежные кадры, на которых позировала с именинницей. Свекрови певицы исполнилось 76 лет. Она поспешила поздравить ее с этой датой.
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Наталья Подольская и Елена Преснякова. Фото: соцсети звезды
«Сегодня день рождения у самой прекрасной свекрови, моей второй мамочки Леночки. Лучистая, сияющая, искристая, всегда улыбающаяся и самая жизнерадостная женщина, которую я знаю! Давайте пожелаем Лене здоровья, добра и всего – всего-всего! Очень люблю и за все благодарю», – написала Наталья.
Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит именинница. Многие присоединились к поздравлениям.