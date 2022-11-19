«Самая жизнерадостная женщина»: Подольская трогательно поздравила свою моложавую свекровь с 76-летием

19 ноября Наталья поздравила с днем рождения маму Преснякова Елену Петровну. Она выложила нежные кадры, на которых позировала с именинницей. Свекрови певицы исполнилось 76 лет. Она поспешила поздравить ее с этой датой.

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