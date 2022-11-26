Обнажила манкие формы: Нюша в «голом» платье похвасталась фигурой «восьмеркой» за ужином

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что первое время ей помогал отец, который был экс-участником «Ласкового мая». Но после свадьбы с Игорем Сивовым артистка решила сама рулить своим творчеством. Однако ее затянула семейная жизнь. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
Недавно Нюша призналась, что в прошлом году пережила измену мужа. Поклонники заметили, что певица стала одеваться еще более пикантно. Они уверены, что это связано. А на днях певица отправилась с Сивовым в ресторан.
Она облачилась в нюдовое платье в пол с разрезами на талии. Артистка блеснула рельефным прессом. Наряд слился с ее кожей, поэтому звезда выглядела особенно пикантно. Лук сделал ее фигуру визуально в форме «восьмерки».
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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Нюша выглядит иначе. Многие также удивились, что Сивов не обнимает ее и делает фото с другими женщинами. «Какое красивое платье», «Что с Нюшей? Я ее не узнаю ни на одном фото», «Нюш, что с тобой? Тебя муж даже не обнимает», «Очень красивая», «Видно пресс», «Муж вас не достоин», — стали писать подписчики.