Обнажила манкие формы: Нюша в «голом» платье похвасталась фигурой «восьмеркой» за ужином

Недавно Нюша призналась, что в прошлом году пережила измену мужа. Поклонники заметили, что певица стала одеваться еще более пикантно. Они уверены, что это связано. А на днях певица отправилась с Сивовым в ресторан.

Она облачилась в нюдовое платье в пол с разрезами на талии. Артистка блеснула рельефным прессом. Наряд слился с ее кожей, поэтому звезда выглядела особенно пикантно. Лук сделал ее фигуру визуально в форме «восьмерки».

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